هدف مانشستر سيتي الأول أمام سبارتا براج - فيل فودين (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 22:17
فودين يفتتح التسجيل للسيتي #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/mOxAJaxz75— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 23, 2024
هدف مانشستر سيتي الأول أمام سبارتا براج - فيل فودين (دوري أبطال أوروبا)
نرشح لكم
ملخص مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ 4-1 (دوري أبطال أوروبا) ملخص مباراة يانج بويز وانتر 0-1 (دوري أبطال أوروبا) ملخص مباراة مانشستر سيتي وسبارتا براج 5-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص مباراة لايبزج وليفربول 0-1 (دوري أبطال أوروبا) ملخص مباراة أتليتكو مدريد وليل 1-3 (دوري أبطال أوروبا) هدف مانشستر سيتي الثاني في سبارتا براج - هالاند (دوري أبطال أوروبا) ملخص مباراة أتالانتا وسيلتك 0-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص مباراة بريست وليفركوزن 1-1 (دوري أبطال أوروبا)