ملخص تعادل باريس سان جيرمان مع أيندهوفن 1-1 (دوري أبطال أوروبا)

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 11:45

10/23/2024 11:45:21 AM ملخص تعادل باريس سان جيرمان مع أيندهوفن 1-1 (دوري أبطال أوروبا)

ملخص تعادل باريس سان جيرمان مع أيندهوفن 1-1 (دوري أبطال أوروبا)

باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
ملخص فوز ميلان على كلوب بروج 3-1 (دوري أبطال أوروبا) ملخص مباراة باريس سان جيرمان وإيندهوفن 1-1 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز أرسنال على شاختار 1-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز ريال مدريد على دورتموند 5-2 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز شتوتجارت أمام يوفنتوس 1-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز أستون فيلا على بولونيا 2-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز بنفيكا على أتليتكو مدريد 4-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز يوفنتوس على لايبزج 3-2 (دوري أبطال أوروبا)
أخر الأخبار
خبر في الجول - تقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات بعد جهود دبلوماسية 14 دقيقة | الكرة المصرية
غادر مواجهة العين مصابا.. الهلال ينتظر فحوصات روبن نيفيز 25 دقيقة | سعودي في الجول
استاد السويس الجديد ملعبا للمصري ما عدا مبارياته أمام 3 أندية 46 دقيقة | الكرة المصرية
السوبر المصري - عمر جابر يكشف موقفه من المشاركة ضد الأهلي ساعة | الكرة المصرية
السوبر المصري - مؤتمر جوميز: سنخوض النهائي ضد الأهلي.. وهذه نقاط قوتهم ساعة | الدوري المصري
تقرير: الاتحاد السعودي لكرة القدم يبلغ مانشيني بإقالته ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر الشناوي: نسينا السوبر الإفريقي.. ونعرف أهمية مواجهة الزمالك ساعة | الدوري المصري
قبل مواجهة مصر - منتخب بوتسوانا يعلن اسم مدربه الجديد ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 3 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة 4 السوبر المصري - اجتماع عاجل في الزمالك لبحث عدم استكمال البطولة