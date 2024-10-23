ملخص فوز ريال مدريد على دورتموند 5-2 (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 00:20
ملخص فوز ريال مدريد على دورتموند 5-2 (دوري أبطال أوروبا)
نرشح لكم
ملخص مباراة باريس سان جيرمان وإيندهوفن 1-1 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز أرسنال على شاختار 1-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز شتوتجارت أمام يوفنتوس 1-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز أستون فيلا على بولونيا 2-0 (دوري أبطال أوروبا) أهداف فوز منتخب مصر للكرة الشاطئية على المغرب 3-2 (كأس أمم إفريقيا) أهداف فوز الهلال على العين 5-4 (دوري أبطال آسيا) هدف فوز إنتر ميلان على روما - لاوتارو مارتينيز (الدوري الإيطالي) ملخص فوز ليفربول على تشيلسي 2-1 (الدوري الإنجليزي)