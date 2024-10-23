ملخص فوز أستون فيلا على بولونيا 2-0 (دوري أبطال أوروبا)

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 00:14

10/23/2024 12:14:05 AM ملخص فوز أستون فيلا على بولونيا 2-0 (دوري أبطال أوروبا)

ملخص فوز أستون فيلا على بولونيا 2-0 (دوري أبطال أوروبا)

أستون فيلا دوري أبطال أوروبا بولونيا
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