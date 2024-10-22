أهداف فوز منتخب مصر للكرة الشاطئية على المغرب 3-2 (كأس أمم إفريقيا)
الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 17:17
فوز منتخب مصر على المغرب بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة ضمن مباريات كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية🔥🇪🇬— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 22, 2024
إليكم أهداف المباراة كاملة👇#ONTime_Sports pic.twitter.com/nAoRTuUAyt
أهداف فوز منتخب مصر للكرة الشاطئية على المغرب 3-2 (كأس أمم إفريقيا)
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