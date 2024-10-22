أهداف فوز منتخب مصر للكرة الشاطئية على المغرب 3-2 (كأس أمم إفريقيا)

فوز منتخب مصر على المغرب بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة ضمن مباريات كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية🔥🇪🇬



إليكم أهداف المباراة كاملة👇#ONTime_Sports pic.twitter.com/nAoRTuUAyt