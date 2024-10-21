أهداف فوز الهلال على العين 5-4 (دوري أبطال آسيا)
الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 21:53
أهداف المباراة|— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 21, 2024
العين الإماراتي 4 - 5 الهلال السعودي#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/9tPc9ta5d2
أهداف فوز الهلال على العين 5-4 (دوري أبطال آسيا)
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