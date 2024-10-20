هدف ليفربول الأول في تشيلسي - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 19:53
المصري محمد صلاح يفتتح التسجيل لليفربول من علامة الجزاء— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 20, 2024
#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول_تشلسي pic.twitter.com/ES4ExknYng
هدف ليفربول الأول في تشيلسي - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
ملخص فوز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون 2-1 (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول ضد ولفرهامبتون - جفارديول (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز بورنموث على أرسنال 2-0 (الدوري الإنجليزي) هدف فوز ميلان على أودينيزي 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز بايرن ميونيخ على شتوتجارت 4-0 (الدوري الألماني) ملخص فوز مانشستر يونايتد على برينتفورد 2-1 (الدوري الإنجليزي) مرموش سجل.. ملخص فوز ليفركوزن على فرانكفورت 2-1 (الدوري الألماني) أهداف فوز توتنام على وست هام 4-1 (الدوري الإنجليزي)