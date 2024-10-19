أهداف فوز قطر على الوكرة 2-1 (الدوري القطري)
السبت، 19 أكتوبر 2024 - 22:03
أهداف المباراة|— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 19, 2024
نادي قطر 2 - 1 الوكرة#دوري_نجوم_أريدُ#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/HCisG18Scn
أهداف فوز قطر على الوكرة 2-1 (الدوري القطري)
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