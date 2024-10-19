أهداف فوز قطر على الوكرة 2-1 (الدوري القطري)

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 22:03

10/19/2024 10:03:23 PM أهداف فوز قطر على الوكرة 2-1 (الدوري القطري)

أهداف فوز قطر على الوكرة 2-1 (الدوري القطري)

قطر الدوري القطري الوكرة
نرشح لكم
ملخص مباراة السعودية والبحرين 0-0 (تصفيات كأس العالم) هدف السودان الثاني ضد غانا - محمد عبد الرحمن (تصفيات أمم إفريقيا) ملخص فوز المغرب على إفريقيا الوسطى 5-0 (تصفيات أمم إفريقيا) ملخص فوز الجزائر على توجو 5-1 (تصفيات أمم إفريقيا) هدفا تعادل الإمارات مع كوريا الشمالية 1-1 (تصفيات كأس العالم) ملخص تعادل السودان مع غانا 0-0 (تصفيات أمم إفريقيا) هدف فوز اليابان على السعودية 1-0 (تصفيات كأس العالم) هدف فوز العراق على فلسطين 1-0 (تصفيات كأس العالم)
أخر الأخبار
أرتيتا: من الصعب الفوز في الدوري بـ10 لاعبين.. ومجهودنا ليس كافيا للانتصار على بورنموث 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
السوبر المصري – تعرف على معلقي نصف النهائي.. رباعي مصري وثنائي إماراتي 37 دقيقة | الدوري المصري
السوبر المصري - الغندور حكما لمباراة الأهلي ضد سيراميكا 49 دقيقة | الدوري المصري
السوبر المصري – محمد معروف حكما لمباراة الزمالك ضد بيراميدز 54 دقيقة | الدوري المصري
ملاعب الدوري - 45 مباراة في استاد القاهرة.. وبرج العرب بانتظار المصري وفرق الإسكندرية ساعة | الدوري المصري
مدير يوفنتوس: بوجبا كان لاعبا رائعا ولكن الفريق مكتمل الآن ساعة | الكرة الأوروبية
لائحة الدوري المصري 2024-2025 (الانسحاب والجماهير) - عقوبة اقتحام الملعب وسلطات مطلقة للرابطة ساعة | الدوري المصري
يد – الأهلي يتوج بلقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة السابعة بالفوز على فلاورز البينيني ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. إلى النهائي وفوز قاتل في الثانية الأخيرة 2 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 3 قرعة الدوري المصري - إعلان جدول المسابقة حتى نهاية الدور الأول.. وموعد قمة الأهلي والزمالك 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال