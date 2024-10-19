هدف فوز ميلان على أودينيزي 1-0 (الدوري الإيطالي)

"أخيراً النيجيري حضر في السان سيرو" ⭐️



الميلان يتقدم بالهدف الأول من جملة فنية رائعة يُنهيها صامويل تشوكويزي بنجاح في شباك أودينيزي ⚽️#ميلان_أودينيزي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/oTMZPcHAXv