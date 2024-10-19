ملخص فوز بوروسيا دورتموند على سانت باولي 2-1 (الدوري الألماني)

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 00:19

10/19/2024 12:19:48 AM ملخص فوز بوروسيا دورتموند على سانت باولي 2-1 (الدوري الألماني)

ملخص فوز بوروسيا دورتموند على سانت باولي 2-1 (الدوري الألماني)

بوروسيا دورتموند الدوري الألماني سانت باولي سيرهو جيراسي
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