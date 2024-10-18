ملخص فوز الهلال على الفيحاء 3-0 (الدوري السعودي)

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 21:11

10/18/2024 9:11:48 PM ملخص فوز الهلال على الفيحاء 3-0 (الدوري السعودي)

ملخص فوز الهلال على الفيحاء 3-0 (الدوري السعودي)

الهلال الدوري السعودي الفيحاء جيسوس
نرشح لكم
أهداف فوز النصر على الشباب 2-1 (الدوري السعودي) أهداف فوز أهلي جدة على الخليج 3-0 (الدوري السعودي) أهداف فوز الريان على الخور 2-1 (دوري نجوم قطر) هدفا تعادل الإمارات مع كوريا الشمالية 1-1 (تصفيات كأس العالم) هدف فوز اليابان على السعودية 1-0 (تصفيات كأس العالم) هدف فوز العراق على فلسطين 1-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز قطر على قيرغيزستان 3-1 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز النصر على العروبة 3-0 (الدوري السعودي)
أخر الأخبار
جيسوس يكشف موقف نيمار وبونو من مواجهة العين 13 دقيقة | سعودي في الجول
دورتموند يعود لطريق الانتصارات بفوز على سانت باولي في الدوري 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
بطولة إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة الأهلي ضد فلاورز البنيني في النهائي.. القناة الناقلة 24 دقيقة | كرة يد
كرة يد - فلاورز البنيني يتأهل لنهائي إفريقيا ويضرب موعدا مع الأهلي 36 دقيقة | كرة يد
بهدفي الصحفي.. عمر فايد يساهم في فوز بيرشوت الأول في الموسم أمام أندرلخت 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
بدأت وانتهت في +90.. النصر يخطف فوزا مثيرا من الشباب في دربي الرياض ساعة | آسيا
منافس الأهلي - التعادل السلبي الرابع.. شباب بلوزداد بلا فوز حتى الآن في الدوري الجزائري ساعة | الوطن العربي
منافس الأهلي - على طريقة مصر والكاميرون 2005.. ستاد أبيدجان ينتصر على أولمبيك سبور ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. إلى النهائي وفوز قاتل في الثانية الأخيرة 2 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 3 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال 4 المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف حقيقة انزعاج صلاح وسبب إبعاده عن إياب موريتانيا