أهداف فوز الريان على الخور 2-1 (دوري نجوم قطر)
الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 19:46
أهداف المباراة|— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 18, 2024
الخور 1 - 2 الريان#دوري_نجوم_أريدُ#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/jFpmhcPbQk
أهداف فوز الريان على الخور 2-1 (دوري نجوم قطر)
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