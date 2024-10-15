ملخص فوز الأردن على عمان 4-0 (تصفيات كأس العالم)
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 21:13
أهداف المباراة |— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 15, 2024
الأردن 4 - 0 عمان في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026
#تصفيات_مونديال2026
#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/JP3XIpbjsW
ملخص فوز الأردن على عمان 4-0 (تصفيات كأس العالم)
نرشح لكم
ملخص مباراة أسكتلندا والبرتغال 0-0 (دوري الأمم الأوروبية) ملخص مباراة السعودية والبحرين 0-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص مباراة موريتانيا ومصر 0-1 (تصفيات أمم إفريقيا) ملخص مباراة فلسطين والكويت 2-2 (تصفيات كأس العالم) ملخص مباراة إيران وقطر 4-1 (تصفيات كأس العالم) هدف التعادل القاتل لـ فلسطين أمام الكويت - زيد قنبر (تصفيات كأس العالم) هدف إيران الرابع في شباك قطر - محمد محبي (تصفيات كأس العالم) هدف بعيد المدى لـ مصر في شباك موريتانيا - إبراهيم عادل (تصفيات أمم إفريقيا)