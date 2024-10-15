هدف بعيد المدى لـ مصر في شباك موريتانيا - إبراهيم عادل (تصفيات أمم إفريقيا)
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 21:03
إبراهيم عادل يبصم على هدف رائع في شباك المنتخب الموريتاني#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا_2025 pic.twitter.com/vEeWhGIZ2o— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 15, 2024
هدف بعيد المدى لـ مصر في شباك موريتانيا - إبراهيم عادل (تصفيات أمم إفريقيا)
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