هدف إيران الثاني ضد قطر - سردار أزمون (تصفيات كأس العالم)
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 20:49
شوف |— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 15, 2024
منتخب إيران تقدم 2-1 أمام منتخبنا الوطني.. سردار أزمون في الدقيقة 48 #تصفيات_مونديال2026#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/kYGR4GKH0n
هدف إيران الثاني ضد قطر - سردار أزمون (تصفيات كأس العالم)
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