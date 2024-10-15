هدف الأردن الثاني ضد عمان - علي علوان (تصفيات كأس العالم)

هدف |

منتخب الأردن يتقدم 2 - 0 على عمان عبر علي علوان في الدقيقة 49 من ركلة جزاء



#تصفيات_مونديال2026

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