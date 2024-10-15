هدف الأردن الأول أمام عمان - يزن النعيمات (تصفيات كأس العالم)
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 20:23
يزن النعيمات يمنح المنتخب الأردني هدف التقدم#الطريق_إلى_كأس_العالم2026 | #تصفيات_كأس_العالم pic.twitter.com/uyryLqZjAW— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 15, 2024
هدف الأردن الأول أمام عمان - يزن النعيمات (تصفيات كأس العالم)
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