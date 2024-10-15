هدف السودان الثاني ضد غانا - محمد عبد الرحمن (تصفيات أمم إفريقيا)

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 18:55

10/15/2024 6:55:34 PM هدف السودان الثاني ضد غانا - محمد عبد الرحمن (تصفيات أمم إفريقيا)

هدف السودان الثاني ضد غانا - محمد عبد الرحمن (تصفيات أمم إفريقيا)

غانا تصفيات أمم إفريقيا السودان
نرشح لكم
ملخص مباراة فلسطين والكويت 2-2 (تصفيات كأس العالم) ملخص مباراة إيران وقطر 4-1 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز الأردن على عمان 4-0 (تصفيات كأس العالم) هدف التعادل القاتل لـ فلسطين أمام الكويت - زيد قنبر (تصفيات كأس العالم) هدف إيران الرابع في شباك قطر - محمد محبي (تصفيات كأس العالم) هدف بعيد المدى لـ مصر في شباك موريتانيا - إبراهيم عادل (تصفيات أمم إفريقيا) هدف الكويت الثاني أمام فلسطين - يوسف ناصر (تصفيات كأس العالم) هدف الأردن الرابع أمام عمان - علي علوان (تصفيات كأس العالم)
أخر الأخبار
بعد انتهاء مدة الإدارات السابقة.. الأهلي يعلن تشكيل المجالس الجديدة لـ شركاته 7 دقيقة | الكرة المصرية
رقم قياسي بالتصفيات وشباك نظيفة أبرز أرقام ما بعد فوز مصر ضد موريتانيا 30 دقيقة | منتخب مصر
نقل أجيري إلى المستشفى قبل مواجهة أمريكا بساعات 45 دقيقة | أمريكا
مباشر دوري الأمم - أسكتلندا (0)-(0) البرتغال.. إسبانيا (1)-(0) صربيا.. جووووول 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
إبراهيم عادل: هدفي في موريتانيا توفيق من الله.. لم نفعل شيئا والقادم أفضل للمنتخب ساعة | منتخب مصر
بهدف لـ أبو علي ومشاركة عمر فرج.. فلسطين تخطف تعادلا ثمينا من الكويت في تصفيات كأس العالم ساعة | الوطن العربي
الفراعنة لأمم إفريقيا بالعلامة الكاملة.. مصر تحسم التأهل بهدف إبراهيم عادل في موريتانيا ساعة | منتخب مصر
مباشر تصفيات كأس العالم - السعودية (0)-(0) البحرين.. هدف غير محتسب ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 2 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25 3 المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف حقيقة انزعاج صلاح وسبب إبعاده عن إياب موريتانيا 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال