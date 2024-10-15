ملخص فوز ألمانيا على هولندا 1-0 (دوري الأمم الأوروبية)

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 00:14

10/15/2024 12:14:57 AM ملخص فوز ألمانيا على هولندا 1-0 (دوري الأمم الأوروبية)

ملخص فوز ألمانيا على هولندا 1-0 (دوري الأمم الأوروبية)

ألمانيا هولندا دوري الأمم الأوروبية ليفيلينج
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