أهداف فوز الزمالك على زد 3-0 (دوري السيدات)
الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 19:13
"ليلة بيضة لسيدات الزمالك"🔥🏹.. فوز الزمالك على زد إف سي للكرة النسائية بنتيجة 3-0 في مباراة دراماتيكية💥— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 14, 2024
إليكم أهداف المباراة كاملة👇#ONTime_Sports pic.twitter.com/Efb8zMWotQ
أهداف فوز الزمالك على زد 3-0 (دوري السيدات)
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