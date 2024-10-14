أهداف فوز الزمالك على زد 3-0 (دوري السيدات)

"ليلة بيضة لسيدات الزمالك"🔥🏹.. فوز الزمالك على زد إف سي للكرة النسائية بنتيجة 3-0 في مباراة دراماتيكية💥



إليكم أهداف المباراة كاملة👇#ONTime_Sports pic.twitter.com/Efb8zMWotQ