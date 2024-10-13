أهداف فوز القناة على منتخب السويس 5-0 (دوري المحترفين)
الأحد، 13 أكتوبر 2024 - 18:00
أهداف فوز القناة على منتخب السويس 5-0 (دوري المحترفين)
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