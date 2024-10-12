هدف البرتغال الثاني ضد بولندا - كريستيانو رونالدو (دوري الأمم الأوروبية)
السبت، 12 أكتوبر 2024 - 22:42
هدف البرتغال الثاني ضد بولندا - كريستيانو رونالدو (دوري الأمم الأوروبية)
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