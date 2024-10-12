ملخص فوز كرواتيا على اسكتلندا 2-1 (دوري الأمم الأوروبية)

السبت، 12 أكتوبر 2024 - 22:38

10/12/2024 10:38:57 PM ملخص فوز كرواتيا على اسكتلندا 2-1 (دوري الأمم الأوروبية)

ملخص فوز كرواتيا على اسكتلندا 2-1 (دوري الأمم الأوروبية)

اسكتلندا كرواتيا دوري الأمم الأوروبية
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