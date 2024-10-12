ملخص تعادل هولندا مع المجر 1-1 (دوري الأمم الأوروبية)

السبت، 12 أكتوبر 2024 - 00:41

10/12/2024 12:41:05 AM ملخص تعادل هولندا مع المجر 1-1 (دوري الأمم الأوروبية)

ملخص تعادل هولندا مع المجر 1-1 (دوري الأمم الأوروبية)

هولندا المجر دوري الأمم الأوروبية دومفريس
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