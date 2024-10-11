ملخص فوز مصر على موريتانيا 2-0 (تصفيات أمم إفريقيا)

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 21:59

10/11/2024 9:59:32 PM ملخص فوز مصر على موريتانيا 2-0 (تصفيات أمم إفريقيا)

ملخص فوز مصر على موريتانيا 2-0 (تصفيات أمم إفريقيا)

مصر موريتانيا تصفيات أمم إفريقيا
نرشح لكم
هدف مصر الثاني ضد موريتانيا - محمد صلاح (تصفيات أمم إفريقيا) هدف مصر الأول ضد موريتانيا - تريزيجيه (تصفيات أمم إفريقيا) ملخص فوز مصر على بوتسوانا 4-0 (تصفيات أمم إفريقيا) هدف مصر الثالث في بوتسوانا - محمد صلاح (تصفيات أمم إفريقيا) هدف مصر الثاني ضد بوتسوانا - تريزيجيه (تصفيات أمم إفريقيا) هدف مصر الأول ضد بوتسوانا - تريزيجيه (تصفيات أمم إفريقيا) ملخص فوز مصر على كاب فيردي 3-0 (تصفيات أمم إفريقيا) هدف مصر الثالث أمام كاب فيردي - إبراهيم عادل (تصفيات أمم إفريقيا)
أخر الأخبار
تصفيات أمم إفريقيا - رغم تألق الوحيشي.. نيجيريا تخطف انتصارا مثيرا على ليبيا دقيقة | الكرة الإفريقية
نقل ملعب المباراة الودية بين الزمالك وزد 22 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - الأهلي يكتسح ميكيل الإثيوبي في بداية مشواره في بطولة إفريقيا 37 دقيقة | كرة يد
منتخب مصر تحت 18 عاما يخسر من روسيا المنقوص 54 دقيقة | الكرة المصرية
كرة نسائية - الأهلي يعلن إصابة أمنية سمير بقطع في الرباط الصليبي 59 دقيقة | رياضة نسائية
مدرب موريتانيا: هدف مصر الثاني كان يجب إلغاؤه ساعة | الوطن العربي
محمود صابر: هذه أفضل لحظة في حياتي.. ومباراة الإياب صعبة ولكن ساعة | الكرة المصرية
ربيعة: لا يوجد منتخب ضعيف.. موريتانيا أغلقت المساحات ولن نلعب على التعادل ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 2 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك 3 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25 4 قرعة الكونفدرالية - الزمالك والمصري وعملاق نيجيريا في مجموعة واحدة