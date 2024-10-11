هدف مصر الأول ضد موريتانيا - تريزيجيه (تصفيات أمم إفريقيا)
الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 20:41
هدف مصر الأول ضد موريتانيا - تريزيجيه (تصفيات أمم إفريقيا)
نرشح لكم
ملخص فوز مصر على موريتانيا 2-0 (تصفيات أمم إفريقيا) هدف مصر الثاني ضد موريتانيا - محمد صلاح (تصفيات أمم إفريقيا) هدف فوز الترسانة على منتخب السويس - أوجستين أوتو (دوري المحترفين) ملخص فوز الأهلي على الزمالك 2-1 (الدوري المصري سيدات) هدف الزمالك الأول ضد الأهلي- سبيستيا أكوي (الدوري المصري للسيدات) هدف الأهلي الثاني ضد الزمالك - تشاريتي روبن (الدوري المصري سيدات) المباراة كاملة.. فوز الزمالك على الأهلي في السوبر الإفريقي 2024 ملخص فوز الزمالك على الأهلي 1 (4-3) 1 (السوبر الإفريقي)