هدف مصر الأول ضد موريتانيا - تريزيجيه (تصفيات أمم إفريقيا)

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 20:41

10/11/2024 8:41:43 PM هدف مصر الأول ضد موريتانيا - تريزيجيه (تصفيات أمم إفريقيا)

هدف مصر الأول ضد موريتانيا - تريزيجيه (تصفيات أمم إفريقيا)

منتخب مصر مصر تريزيجيه موريتانيا - الإمارات
نرشح لكم
ملخص فوز مصر على موريتانيا 2-0 (تصفيات أمم إفريقيا) هدف مصر الثاني ضد موريتانيا - محمد صلاح (تصفيات أمم إفريقيا) هدف فوز الترسانة على منتخب السويس - أوجستين أوتو (دوري المحترفين) ملخص فوز الأهلي على الزمالك 2-1 (الدوري المصري سيدات) هدف الزمالك الأول ضد الأهلي- سبيستيا أكوي (الدوري المصري للسيدات) هدف الأهلي الثاني ضد الزمالك - تشاريتي روبن (الدوري المصري سيدات) المباراة كاملة.. فوز الزمالك على الأهلي في السوبر الإفريقي 2024 ملخص فوز الزمالك على الأهلي 1 (4-3) 1 (السوبر الإفريقي)
أخر الأخبار
تصفيات أمم إفريقيا - رغم تألق الوحيشي.. نيجيريا تخطف انتصارا مثيرا على ليبيا 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
نقل ملعب المباراة الودية بين الزمالك وزد 22 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - الأهلي يكتسح ميكيل الإثيوبي في بداية مشواره في بطولة إفريقيا 37 دقيقة | كرة يد
منتخب مصر تحت 18 عاما يخسر من روسيا المنقوص 54 دقيقة | الكرة المصرية
كرة نسائية - الأهلي يعلن إصابة أمنية سمير بقطع في الرباط الصليبي 59 دقيقة | رياضة نسائية
مدرب موريتانيا: هدف مصر الثاني كان يجب إلغاؤه ساعة | الوطن العربي
محمود صابر: هذه أفضل لحظة في حياتي.. ومباراة الإياب صعبة ولكن ساعة | الكرة المصرية
ربيعة: لا يوجد منتخب ضعيف.. موريتانيا أغلقت المساحات ولن نلعب على التعادل ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 2 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك 3 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25 4 قرعة الكونفدرالية - الزمالك والمصري وعملاق نيجيريا في مجموعة واحدة