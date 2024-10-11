هدف فوز اليابان على السعودية 1-0 (تصفيات كأس العالم)

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 17:36

10/11/2024 5:36:38 PM هدف فوز اليابان على السعودية 1-0 (تصفيات كأس العالم)

هدف فوز اليابان على السعودية 1-0 (تصفيات كأس العالم)

اليابان السعودية تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
ملخص فوز الهلال على أهلي جدة 2-1 (الدوري السعودي) ملخص فوز النصر على العروبة 3-0 (الدوري السعودي) هدف النصر الأول ضد العروبة - كريستيانو رونالدو (الدوري السعودي) أهداف فوز اتحاد جدة 4-1 الخليج - (الدوري السعودي) هدف فوز القادسية على أهلي جدة 1-0 - أوباميانج (الدوري السعودي) هدفا فوز النصر 2-0 الوحدة - (الدوري السعودي) ملخص فوز الهلال على الاتحاد 3-1 (الدوري السعودي) ملخص فوز النصر على الاتفاق 3-0 (الدوري السعودي)
أخر الأخبار
تريزيجيه هداف حسام حسن.. والعميد يفض الشراكة مع أجيري 5 دقيقة | منتخب مصر
التغيير الثالث.. استدعاء لاعب جديد لتعويض باكيتا في قائمة البرازيل 7 دقيقة | أمريكا
تغريم نوتنجهام فورست 750 ألف جنيه إسترليني 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي ينتصر على حرس الحدود بثلاثية وديا 42 دقيقة | الدوري المصري
فيليبي ميلو يحدد موعد اعتزاله ساعة | أمريكا
الدوري المصري سيدات – الأهلي يفوز في +90 في مباراة الكروت حمراء.. وانسحاب بعد شوط واحد ساعة | رياضة نسائية
تقرير: المصائب لا تأتي فرادى.. انتكاسة في إصابة أوديجارد تمدد غيابه ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر تصفيات أمم إفريقيا - مصر (2)-(0) موريتانيا.. إغلاق رائع من ربيعة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 2 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك 3 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25 4 قرعة الكونفدرالية - الزمالك والمصري وعملاق نيجيريا في مجموعة واحدة