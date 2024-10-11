ملخص فوز قطر على قيرغيزستان 3-1 (تصفيات كأس العالم)
الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 17:20
ملخص فوز قطر على قيرغيزستان 3-1 (تصفيات كأس العالم)
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