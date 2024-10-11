ملخص فوز النرويج على سلوفينيا 3-0 (دوري الأمم الأوروبية)

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 17:10

10/11/2024 5:10:45 PM ملخص فوز النرويج على سلوفينيا 3-0 (دوري الأمم الأوروبية)

ملخص فوز النرويج على سلوفينيا 3-0 (دوري الأمم الأوروبية)

النرويج سلوفينيا دوري الأمم الأوروبية
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