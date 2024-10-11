الهداف التاريخي لـ النرويج - هدف إرلينج هالاند في شباك سلوفينا (دوري الأمم الأوروبية)

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 12:00

10/11/2024 12:00:22 PM الهداف التاريخي - هدف إرلينج هالاند في شباك سلوفينا (دوري الأمم الأوروبية)

الهداف التاريخي - هدف إرلينج هالاند في شباك سلوفينا (دوري الأمم الأوروبية)

النرويج دوري الأمم الأوروبية هالاند الهداف التاريخي
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