الهداف التاريخي لـ النرويج - هدف إرلينج هالاند في شباك سلوفينا (دوري الأمم الأوروبية)
الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 12:00
بهذا الهدف أصبح هالاند الهداف التاريخي للنرويج برصيد 34 هدفاً متقدماً على يورغن يوفي#دوري_الأمم_الأوروبية #النرويج #هالاند pic.twitter.com/lWQS3SgCzd— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 10, 2024
الهداف التاريخي - هدف إرلينج هالاند في شباك سلوفينا (دوري الأمم الأوروبية)
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