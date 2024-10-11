ملخص فوز البرازيل أمام تشيلي 2-1 (تصفيات كأس العالم)
الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 11:16
البرازيل تكسب في الدقائق الأخيرة ✅— SSC (@ssc_sports) October 11, 2024
📺 شاهد أهداف اللقاء ⤵️#تصفيات_أمريكا_الجنوبية
#تشيلي_البرازيل | #SSC pic.twitter.com/uOhcszwDSN
ملخص فوز البرازيل أمام تشيلي 2-1 (تصفيات كأس العالم)
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