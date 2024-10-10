هدف بلجيكا الثاني ضد إيطاليا - تروسار (دوري الأمم الأوروبية)
الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 23:28
تروسارد يدرك التعادل للمنتخب البلجيكي ⚽️🇧🇪#دوري_الأمم_الأوروبية | #إيطاليا_بلجيكا pic.twitter.com/etHBipGaxH— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 10, 2024
هدف بلجيكا الثاني ضد إيطاليا - تروسار (دوري الأمم الأوروبية)
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