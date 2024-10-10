هدف كوريا الجنوبية الأول ضد الأردن - لي جاي سونج (تصفيات كأس العالم)
الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 19:34
هدف كوريا الجنوبية الأول ضد الأردن - لي جاي سونج (تصفيات كأس العالم)
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