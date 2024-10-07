هدف فوز الترسانة على منتخب السويس - أوجستين أوتو (دوري المحترفين)
الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 20:09
الشواكيش في المقدمة.. أوجستن اوتو يسجل الأول للترسانة في شباك منتخب السويس⚽🔥 pic.twitter.com/YKMiF8aYn3— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 7, 2024
هدف فوز الترسانة على منتخب السويس - أوجستين أوتو (دوري المحترفين)
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