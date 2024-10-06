هاتريك ليفا.. ملخص فوز برشلونة على ألافيس 3-0 (الدوري الإسباني)

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 20:24

10/6/2024 8:24:09 PM هاتريك ليفا.. ملخص فوز برشلونة على ألافيس 3-0 (الدوري الإسباني)

هاتريك ليفا.. ملخص فوز برشلونة على ألافيس 3-0 (الدوري الإسباني)

برشلونة ليفاندوفسكي الدوري الإسباني ألافيس
نرشح لكم
ملخص فوز ريال مدريد على فياريال 2-0 (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الثاني ضد فياريال - فينيسيوس جونيور - (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الأول ضد فياريال - فيديريكو فالفيردي (الدوري الإسباني) ملخص تعادل أتليتكو مدريد مع ريال مدريد 1-1 (الدوري الإسباني) لحظة إلقاء مقذوفات على تيبو كورتوا وتوقف دربي مدريد (الدوري الإسباني) ملخص فوز أوساسونا على برشلونة 4-2 (الدوري الإسباني) ملخص فوز أتليتكو مدريد ضد سيلتا فيجو 1-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز برشلونة على خيتافي 1-0 (الدوري الإسباني)
أخر الأخبار
مران منتخب مصر - ظهور 20 لاعبا في اليوم الأول استعدادا لمواجهتي موريتانيا 9 دقيقة | منتخب مصر
رومانو يكشف مستقبل بوجبا مع يوفنتوس 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
المدير الرياضي لـ بايرن ميونيخ: مرموش يتمتع بغريزة قاتلة في الوقت الحالي 32 دقيقة | المحترفون
بوستيكوجلو: هذه أسوأ هزيمة لي مع توتنام.. وأشعر بالإحباط بسبب الخسارة الفادحة 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
مرموش: بدون عمل الفريق بأكمله لم أكن سأسجل الأهداف ساعة | المحترفون
خبر في الجول – اتفاق بين الجونة وسيراميكا لضم أكيم ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – حرس الحدود يضم عبد الرحمن جودة من بيراميدز ساعة | ميركاتو
جنون أم سذاجة؟ ضربتان جزاء من وحي الخيال في الدرجة الثانية الألمانية ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 3 "عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي 4 قائمة منتخب مصر - ضم عواد وعبد المنعم ونبيل عماد.. وغياب حجازي والنني وإمام