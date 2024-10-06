ملخص فوز الهلال على أهلي جدة 2-1 (الدوري السعودي)

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 01:00

10/6/2024 1:00:44 AM ملخص فوز الهلال على أهلي جدة 2-1 (الدوري السعودي)

ملخص فوز الهلال على أهلي جدة 2-1 (الدوري السعودي)

أهلي جدة الهلال الدوري السعودي
نرشح لكم
ملخص فوز النصر على العروبة 3-0 (الدوري السعودي) هدف النصر الأول ضد العروبة - كريستيانو رونالدو (الدوري السعودي) أهداف فوز اتحاد جدة 4-1 الخليج - (الدوري السعودي) هدف فوز القادسية على أهلي جدة 1-0 - أوباميانج (الدوري السعودي) هدفا فوز النصر 2-0 الوحدة - (الدوري السعودي) ملخص فوز الهلال على الاتحاد 3-1 (الدوري السعودي) ملخص فوز النصر على الاتفاق 3-0 (الدوري السعودي) هدفا تعادل النصر مع الأهلي (الدوري السعودي)
أخر الأخبار
من مزاملة رونالدو إلى ماليزيا.. خيسي ينضم لـ جوهور دارول تعظيم 32 دقيقة | آسيا
أنشيلوتي: إصابة كارباخال خطيرة جدا في الركبة.. سننتظر ونرى ماذا سيحدث 42 دقيقة | الدوري الإسباني
وكيله: أشك قليلا فيما كتبه بلعيد.. ولهذا السبب ابتعدت عن المفاوضات مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
هاتريك تورام يقود إنتر للفوز على تورينو في مباراة مثيرة ساعة | الكرة الأوروبية
صاروخا فالفيردي وفينيسيوس يقودان ريال مدريد للفوز على فياريال ساعة | الدوري الإسباني
مران سيراميكا - ظهور إسلام عيسى ولاكاي وموكا وزلاكة قبل إعلان الانتقال الرسمي ساعة | الدوري المصري
مدرب فولام: هدف مانشستر سيتي الأول سُجل بالحظ.. وصنعنا 4 فرص محققين للتسجيل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
"قوة الأبطال في تأثيرهم".. ميتروفيتش يؤكد هيمنة الهلال على الكبار بثنائية ضد أهلي جدة 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 3 "عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي 4 قائمة منتخب مصر - ضم عواد وعبد المنعم ونبيل عماد.. وغياب حجازي والنني وإمام