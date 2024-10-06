أهداف فوز إنتر ميلان على تورينو 3-2 (الدوري الإيطالي)

في مباراة مثيرة حتى الدقائق الأخيرة.. إنتر يحقق الفوز على ضيفه تورينو بنتيجة 3-2



شاهد الأهداف ⚽️📹#إنتر_تورينو#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/FIOOum0nbN