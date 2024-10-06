أهداف فوز إنتر ميلان على تورينو 3-2 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 00:07
في مباراة مثيرة حتى الدقائق الأخيرة.. إنتر يحقق الفوز على ضيفه تورينو بنتيجة 3-2— ADSportsTV (@ADSportsTV) October 5, 2024
شاهد الأهداف ⚽️📹#إنتر_تورينو#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/FIOOum0nbN
أهداف فوز إنتر ميلان على تورينو 3-2 (الدوري الإيطالي)
نرشح لكم
ملخص فوز ريال مدريد على فياريال 2-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز مانشستر سيتي على فولام 3-2 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل ليفركوزن مع كييل 2-2 (الدوري الألماني) ملخص فوز ليفربول على كريستال بالاس 1-0 (الدوري الإنجليزي) هدف فوز ليفربول على كريستال بالاس - جوتا (الدوري الإنجليزي) هدف أحمد حسن "كوكا" مع ريو أفي ضد فاماليساو (الدوري البرتغالي) أهداف فوز نابولي على كومو 3-1 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز تشيلسي على جينت 4-2 (دوري المؤتمر الأوروبي)