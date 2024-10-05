هدف النصر الأول ضد العروبة - كريستيانو رونالدو (الدوري السعودي)
السبت، 05 أكتوبر 2024 - 19:10
هدددددف!#رونالدو يفتتح التسجيل للنصر من ركلة جزاء ⚽️— SSC (@ssc_sports) October 5, 2024
النصر 1 -0 العروبة #النصر_العروبة#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/qVZUVh2j4e
هدف النصر الأول ضد العروبة - كريستيانو رونالدو (الدوري السعودي)
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