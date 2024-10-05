هدف النصر الأول ضد العروبة - كريستيانو رونالدو (الدوري السعودي)

تريزيجيه يصنع للمرة الثانية مع الريان ضد الشحانية بالدوري القطري

تريزيجيه يصنع هدفا مع الريان ضد الشحانية في الدوري القطري

هدف تريزيجيه الأول مع الريان في الدوري القطري ضد الشحانية