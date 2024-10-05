هدف أحمد حسن "كوكا" مع ريو أفي ضد فاماليساو (الدوري البرتغالي)

مرموش ساهم في الـ 4.. ملخص فوز فرانكفورت على كييل 4-2 (الدوري الألماني)

صلاح سجل.. ملخص فوز ليفربول على وست هام 5-1 (كأس الرابطة الإنجليزية)

مرموش سجل.. ملخص فوز فرانكفورت على مونشنجلادباخ 2-0 (الدوري الألماني)

هدف تعادل إيبسويتش تاون مع ساوثامبتون - سام مرسي (الدوري الإنجليزي

تريزيجيه يصنع للمرة الثانية مع الريان ضد الشحانية بالدوري القطري

تريزيجيه يصنع هدفا مع الريان ضد الشحانية في الدوري القطري

هدف تريزيجيه الأول مع الريان في الدوري القطري ضد الشحانية

قصة تغيير مركز عبد المنعم من مهاجم إلى مدافع