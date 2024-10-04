أهداف فوز نابولي على كومو 3-1 (الدوري الإيطالي)
الجمعة، 04 أكتوبر 2024 - 22:16
في مباراة شهدت تألق لوكاكو الذي سجل هدفاً وصنع هدفين..— ADSportsTV (@ADSportsTV) October 4, 2024
نابولي يواصل الصدارة بفوز مستحق على كومو بنتيجة 3-1#نابولي_كومو #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/d3Yzss3UBJ
أهداف فوز نابولي على كومو 3-1 (الدوري الإيطالي)
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