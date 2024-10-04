أهداف فوز نابولي على كومو 3-1 (الدوري الإيطالي)

في مباراة شهدت تألق لوكاكو الذي سجل هدفاً وصنع هدفين..



نابولي يواصل الصدارة بفوز مستحق على كومو بنتيجة 3-1#نابولي_كومو #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/d3Yzss3UBJ