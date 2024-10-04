هدف الأهلي الثاني ضد الزمالك - تشاريتي روبن (الدوري المصري سيدات)
الجمعة، 04 أكتوبر 2024 - 17:54
جووووووووووول 🤩⚽ تشاريتي روبن تتألق وتحرز الثاني للأهلي في مرمى الزمالك 🦅🔥 وتحتفل بالنوووووم 😴 pic.twitter.com/lMJhjRRSYc— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 4, 2024
هدف الأهلي الثاني ضد الزمالك - تشاريتي روبن (الدوري المصري سيدات)
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