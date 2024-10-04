ملخص تعادل مانشستر يونايتد مع بورتو 3-3 (الدوري الأوروبي)

الجمعة، 04 أكتوبر 2024 - 00:50

10/4/2024 12:50:20 AM ملخص تعادل مانشستر يونايتد مع بورتو 3-3 (الدوري الأوروبي)

ملخص تعادل مانشستر يونايتد مع بورتو 3-3 (الدوري الأوروبي)

مانشستر يونايتد بورتو الدوري الأوروبي
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