هدف لايبزج الأول ضد يوفنتوس - بنيامين سيسكو (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 23:37
مرتدة متقنة تنتج عن هدف للايبتسيغ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 2, 2024
أيهما أجمل ؟ التمريرة أم الهدف 😯#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/mDY5IRoLso
هدف لايبزج الأول ضد يوفنتوس - بنيامين سيسكو (دوري أبطال أوروبا)
نرشح لكم
ملخص فوز بنفيكا على أتليتكو مدريد 4-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز يوفنتوس على لايبزج 3-2 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز ليفربول على بولونيا 2-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز أستون فيلا على بايرن ميونيخ 1-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز ليل ضد ريال مدريد 1-0 (دوري أبطال أوروبا) هدف يوفنتوس الثالث ضد لايبزيج - فرانسيسكو كونسيساو (دوري أبطال أوروبا) هدف يوفنتوس الثاني ضد لايبزيج - دوسان فلاوفيتش (دوري أبطال أوروبا) هدف أستون فيلا ضد بايرن ميونيخ - جون دوران (دوري أبطال أوروبا)