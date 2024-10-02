أهداف فوز بوروسيا دورتموند على سيلتك 7-1 (دوري أبطال أوروبا)

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 11:50

10/2/2024 11:50:01 AM أهداف فوز بوروسيا دورتموند على سيلتك 7-1 (دوري أبطال أوروبا)

أهداف فوز بوروسيا دورتموند على سيلتك 7-1 (دوري أبطال أوروبا)

دورتموند
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