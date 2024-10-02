هدف مانشستر سيتي الثالث ضد سلوفان براتيسلافا - إرلينج هالاند (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 00:28
هالاند يضيف الثالث للسيتي 🤖🔥#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/ZlgeoEnzRK— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 1, 2024
هدف مانشستر سيتي الثالث ضد سلوفان براتيسلافا - إرلينج هالاند (دوري أبطال أوروبا)
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