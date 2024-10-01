هدف أرسنال الأول أمام باريس سان جيرمان - كاي هافيرتز (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 22:35
هافرتز يحرز هدف التقدم للمدفعجية من رأسية #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/hRVbj2gxfR— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 1, 2024
هدف أرسنال الأول أمام باريس سان جيرمان - كاي هافيرتز (دوري أبطال أوروبا)
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