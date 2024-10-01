هدف أرسنال الأول أمام باريس سان جيرمان - كاي هافيرتز (دوري أبطال أوروبا)

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 22:35

10/1/2024 10:35:38 PM هدف أرسنال الأول أمام باريس سان جيرمان - كاي هافيرتز (دوري أبطال أوروبا)

هدف أرسنال الأول أمام باريس سان جيرمان - كاي هافيرتز (دوري أبطال أوروبا)

أرسنال باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا هافيرتز
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