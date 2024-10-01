هدف النصر الثاني أمام الريان - كرسيتانو رونالدو (دوري أبطال آسيا)
الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 00:05
رونالدو يضيف الهدف الثاني للنصر#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة | #النصر_الريان pic.twitter.com/pFjZZjI15L— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 30, 2024
هدف النصر الثاني أمام الريان - كرسيتانو رونالدو (دوري أبطال آسيا)
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