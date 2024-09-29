لحظة إلقاء مقذوفات على تيبو كورتوا وتوقف دربي مدريد (الدوري الإسباني)
الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 23:55
¡SE SUSPENDE AL MOMENTO EL DERBI MADRILEÑO!— Futbol Picante (@futpicante) September 29, 2024
Los jugadores se van al vestuario, luego que la afición arrojara objetos al campo.
Hasta el Cholo Simeone le pide a los hinchas parar. pic.twitter.com/ViaO11EVJf
لحظة إلقاء مقذوفات على تيبو كورتوا وتوقف دربي مدريد (الدوري الإسباني)
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