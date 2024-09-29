ملخص فوز أوساسونا على برشلونة 4-2 (الدوري الإسباني)

الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 00:51

9/29/2024 12:51:04 AM ملخص فوز أوساسونا على برشلونة 4-2 (الدوري الإسباني)

ملخص فوز أوساسونا على برشلونة 4-2 (الدوري الإسباني)

برشلونة الدوري الإسباني أوساسونا
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