أهداف فوز يوفنتوس على جنوى 3-0 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 00:25
كتيبة تياجو موتا تعود للإبداع مرة أخرى.. يوفنتوس يهزم مضيفه جنوى بثلاثية نظيفة في مباراة من دون جمهور 🏟️— ADSportsTV (@ADSportsTV) September 28, 2024
شاهد الأهداف ⚽️#الدوري_الإيطالي#جنوى_يوفنتوس pic.twitter.com/NZ3QFGO80P
أهداف فوز يوفنتوس على جنوى 3-0 (الدوري الإيطالي)
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