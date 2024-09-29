أهداف فوز يوفنتوس على جنوى 3-0 (الدوري الإيطالي)

كتيبة تياجو موتا تعود للإبداع مرة أخرى.. يوفنتوس يهزم مضيفه جنوى بثلاثية نظيفة في مباراة من دون جمهور 🏟️



شاهد الأهداف ⚽️#الدوري_الإيطالي#جنوى_يوفنتوس pic.twitter.com/NZ3QFGO80P